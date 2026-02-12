女優の小芝風花が10日までにインスタグラムを更新。人気俳優にプレゼントした編み物作品を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】小芝風花のプロ級編み物作品＆受け取った人気俳優小芝が「編み物日記No.11」と投稿したのは、手作りのポーチとそれを受け取った八嶋智人の写真。投稿の中で小芝は「八嶋智人さんから「派手なポーチ」が欲しいとオーダーがあったので私のバッグとお揃いに」と説明。さらに手作りのポ