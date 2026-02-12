反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第5話が11日に放送され、意味深なラストを迎えると、ネット上には「何かに近づいてきている〜！不穏〜!!」「怖い展開になってきた」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】雄太（反町隆史）たちが元店主・蛭田哲夫（生瀬勝久）と再会マチルダこと未散（