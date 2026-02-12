杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第5話が11日に放送。文菜（杉咲）と文菜の大学3年のときの元カレ・佃（細田佳央太）の関係や佃の性格に反響が集まっている。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第5話より大学3年時。当時の文菜はまだ浮気などもせず、まっすぐだった。ある日、文菜は同級生の佃から告白される。一度、返事を保留にしつつも映画デートやお茶な