◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人・杉内俊哉投手チーフコーチが１１日、日本ハムから新加入した松浦慶斗投手、北浦竜次投手の両左腕をまずはリリーフで起用していく方針を明かした。ともに体重１００キロ台という大型サウスポーコンビは、今季チーム初実戦となった紅白戦で１回無失点とアピールした。杉内コーチはゲーム後「松浦も北浦も中継ぎなので」と初めて言及。両者との話し合い、意見