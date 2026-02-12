学校からプリントもらってない？ 明日までの提出物はない？ はたして親の言葉は子どもに届いているのでしょうか？ 日々同じことをくり返し言っているような気がします。今回は筆者の友人B子の話をお届けします。 日々息子に振り回される母 B子には小学生の息子U介くんがいます。B子は息子が小さい時から、「ドアは開けたら閉める！ ゴミはゴミ箱に捨てる！」とその都度言い続けていましたが、そんなことはおかまいなしのU介く