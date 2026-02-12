第26節のアストン・ビラ戦に先発出場イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間2月11日、アウェーで行われたリーグ第26節のアストン・ビラ戦に先発し、後半36分まで出場した。三笘は左ウイングで7試合連続で先発出場。前半10分には相手のコーナーキックを拾うと、自陣からドリブルで持ち運び、カウンターの起点となった。前半は押し込まれる展開が長く、ボールタッチ数も少なかった。後半はチー