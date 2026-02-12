〈夫婦別姓、まだなん!? 3度目の結婚を前に漫画家・鳥飼茜が直面した「今世紀最大の理不尽」〉から続く3度目の結婚を前に、姓の変更をめぐる理不尽に直面した漫画家・鳥飼茜さん。改姓のたびに発生する煩雑な手続き。「選択的夫婦別姓」制度が実現してくれていれば、こんなことにはならなかったのに……。姓に翻弄される半生と結婚の傘のもとでの男女の力学が綴られたエッセイ『今世紀最大の理不尽それでも、結婚がしたかった