◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボード男子ハーフパイプ予選が11日に行われ、直前の大会で転倒して複数の骨折をするなど、出場も危ぶまれていた平野歩夢選手は7位で突破を決め、今の思いを率直に語りました。前回王者は、約1か月前の大会で転倒。複数箇所の骨折や打撲などの診断を受け、これがぶっつけ本番でした。予選を振り返り、「すごいギリギリの状態