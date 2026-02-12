「広島紅白戦、白組７−０紅組」（１１日、天福球場）広島ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が紅白戦で“プロ初安打”を含む２安打１打点とアピールに成功した。即戦力として期待されている若鯉は「センターに打つ意識を強く持っていた。理想の打撃ができた」と納得の表情を浮かべた。初回無死一塁で一塁前への犠打を一発で決め、「リズムがつくれた」と好機を拡大。三回先頭で高の直球を中前へはじき返すと、五回