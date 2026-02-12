タレントの東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務めるフジテレビ系バラエティー『この世界は１ダフル』（毎週木曜後9：00）。12日の放送は『この世界は１ダフルSP』（後8：00〜後9：54）とし、スペシャルゲストとして木村拓哉を迎え「教場」シリーズを特集。渡辺が憧れる先輩・木村と超貴重なトークが展開された。【別カット】憧れの木村拓哉を前に…緊張する渡辺翔太渡辺の元に対談決定の連絡が入ったのは、ロケの少し前。