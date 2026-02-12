プレミアリーグ第26節が11日に行われ、マンチェスター・シティとフルアムが対戦した。覇権奪還を目指し、首位アーセナルを「6」ポイント差で追う2位マンチェスター・シティ。前節は先制されながらも昨シーズンの王者リヴァプールを逆転し、要塞『アンフィールド』で5年ぶりの勝利を飾った。今節の対戦相手は10位フルアム。昨年12月の前回対戦では勝利しものの5−4というド派手な撃ち合いを演じており、ホームと言えど決して侮