5位に終わり、肩を落とすベンネマルス(C)Getty Imagesまさかの“規則破り”に怒りは収まらない。現地時間2月11日、スピードスケート男子1000mが行われ、クロッシングゾーンでの進路妨害が発生する異例の事態が発生。金メダル獲得の最有力候補とされていた世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、廉子文（中国）との接触によってタイムを大幅に落とすアクシデントに見舞われた。 【関連記事】前代未聞の妨害行為が波紋