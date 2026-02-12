金メダル獲得に挑むカナダのメンバーたち(C)Getty Images大スターたちの決断が一部で波紋を呼んでいる。カナダ・スポーツ専門局『Sportsnet』など複数メディアは、目下開催中のミラノ・コルティナ五輪に出場している同国の男子アイスホッケー代表チームが指定された選手村ではなく、ミラノ市内にある高級5つ星ホテルを活動拠点にすると報じた。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容を