まさかの滑走で失格処分となった廉(C)Getty Images時に「氷上の格闘技」とも評されるスピードスケート競技で、異例のアクシデントが起きた。現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート男子1000mで、11組に登場した世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、同走の廉子文（中国）と入れ替わる際に接触。そこまで驚異的なタイムで滑っていた23歳だったが、予期せぬアクシデントで集中力