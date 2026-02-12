ボクシングの元ヘビー級世界王者マイク・タイソン氏が、アメリカ・トランプ政権の健康増進に関するイベントに参加し、健康的な食生活の重要性を訴えました。マイク・タイソン氏「お金がなく加工食品ばかり食べていた。キャンディ、砂糖、ソーダのようなものしか知らなかったんだ」マイク・タイソン氏は11日、トランプ政権の「メイク・アメリカ・ヘルシー・アゲイン」運動のイベントで講演を行いました。ニューヨークの貧しい地域で