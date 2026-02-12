衆議院選挙で圧勝した自民党に対し、惨敗した中道改革連合が議員総会を開き、13日に新代表を選出することを決めました。落選した若手からは「中道として進むも退くもイバラの道」との声もあがっています。■“火だるまのピッチャー”自虐「中道改革連合」をどう立て直していくのか？11日午後、続々と集まった中道の議員たち。野田共同代表は、冒頭――中道改革連合・野田共同代表「何万回頭を下げても、どんな言葉を使ってもわびよ