【北日本と北陸で雪や雨】きょうは、一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。北日本と北陸で雪や雨が降りやすいでしょう。局地的に吹雪くこともある見通しです。一方で、関東や東海、西日本、沖縄は日差しが届くでしょう。関東は朝のうちは南部でパラパラとにわか雨の可能性がありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。【東・西日本は日中は気温上昇】寒気の影響を受ける北日本は、きのうよりも寒くなるでしょう。一方で、東・西