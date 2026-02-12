◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日)フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（SP）に日本のエース・鍵山優真選手が登場。SP終了時点で2位につけ、演技後に自身の滑りを振り返りました。最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭の4回転トウループと3回転トウループのコンビネーションジャンプを成功させると、続く4回転サルコウも完璧に決め、幸