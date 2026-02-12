定年後、夫婦で過ごす時間が増えるのはうれしい反面、「ずっと家にいられると正直しんどい」と感じることもありますよね。本記事では、定年後も夫婦関係を壊さずに暮らすための「家にいる時間の設計」と「無理のない働き方（収入と制度の考え方を含む）」について解説します。 妻が「ずっと家だとしんどい」と感じるのは、わがままではない 定年前までの平日昼間の家は、妻にとって「自分のペースで回せる場所」だ