◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場万全の態勢だ。パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）はダートコースで単走。騎乗した鮫島克駿騎手（レースはモレイラ騎手）が「動きはいいですね。ギアの入り方がＧ１馬ですね」と絶賛すれば、橋口調教師も「最後の伸びはすごくよかった。手前