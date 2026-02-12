ミラノ・コルティナ五輪は１１日、大会６日目を迎え、２日目（６日＝日本時間７日）からのメダルラッシュが途切れた。６日目はノルディックスキー複合・男子個人ノーマルヒルで、今季限りの引退を表明している渡部暁斗の１１位が日本勢最高だった。山本 涼太は１５位、谷地宙は２３位。メダル獲得が期待されたモーグル女子は２大会連続出場の冨高日向子が日本勢唯一の決勝２回目に進んだが、７８・００点でフランス選手と並