日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１１日、実戦初打席で今季１号ソロを放った。楽天との練習試合（名護）に「５番・一塁」で出場。楽天先発・古謝の１４５キロを左中間へ運んだ。中堅方向へ上がった打球は、強風のアシストも受け左中間フェンスを越えた。２回１死走者なし、１ボールからの２球目を今季実戦初スイングで仕留める１号ソロ。「ＤＯＭＩれ！」の「レ」を表すハンドサインで、喜びを表現した選手会長は「ちょっ