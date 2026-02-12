◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が今季チーム初実戦で１回１安打無失点、１奪三振１四球。先頭・大城からはスライダーで空振り三振を奪うなど、走者を背負いながら粘りの投球を見せた。直球は球場表示で１４９キロ。「元々シンカーを注目されることが多いですけどスライダーも自信がある。今日は風の影響もあって結構曲がってくれていたのでスライ