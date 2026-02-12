◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子１０００メートルが行われ、日本記録保持者の野々村太陽（博慈会）は１分８秒８７で日本勢最高の１３位だった。憧れるウィリアムソン師円コーチに師事する日本中距離ホープ。１５００メートルでのメダル獲得を目指す。課題としていた前半のスピードに乗れなかった。後半も思うようにラップタイムを刻めず、１３位と悔しさの残るレ