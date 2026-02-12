スノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手が10日、自身のInstagramを更新。応援への感謝や残る女子スロープスタイルに向けた意気込みをつづりました。現地9日の決勝に臨んだ村瀬選手は、3回の試技で大技トリプルコーク1440を2度決めて金メダルを獲得。日本人女性初のスノーボード競技金メダルという快挙を成し遂げました。自身のInstagramでは金メダルを首にかけながら、決勝の3本目で見せたガッツポーズを再