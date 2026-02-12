カージナルスからFAとなっていたマイルズ・マイコラス投手（37）がナショナルズと1年契約で合意したことが11日（日本時間12日）、MLBが発表した。MLBの公式サイトは「MLBを含む複数の報道によると、ナショナルズのRHPマイルズ・マイコラス投手が1年契約に合意した模様」と伝えた。マイコラスは15〜17年の3年間、巨人でプレー。NPB通算62試合で31勝13敗、防御率2・18だった。18年からはメジャーに復帰し、カージナルスでプレ