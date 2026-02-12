俳優・舘ひろし（７５）が主演を務める映画「免許返納！？」（６月１９日公開）に、映画「国宝」で脚光を浴びた俳優・黒川想矢（１６）が出演することが１１日、発表された。舘が設立した芸能事務所「舘プロ」所属の黒川は、映画で初となる“師弟共演”に「舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約３年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と感激の様子だ