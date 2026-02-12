大阪・関西万博、野外ステージにて1日限定で現れた”お坊さんユニット(集団)”。後に「琵琶弾けるの俺しかおらんねん」というフレーズが瞬く間に拡散され、この奇跡的な出会いがきっかけとなり、毎日新聞ビル、うめだMホールでの「雅楽と法話の世界へようこそ」の開催へ至りました。1日限りのお坊さんたちが奏でる雅楽の世界を紹介します。 雅楽と法話の世界へようこそ 始まりの挨拶、演奏から始まります