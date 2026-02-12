俳優の黒木華（３５）がカンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（４月スタート。月曜、後１０・００）で主演を務めることが１１日、分かった。元ＡＫＢ４８のタレント・野呂佳代（４２）と共演する。政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく、選挙に挑む、新たな“選挙エンター