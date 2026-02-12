タイ南部の中高一貫校で銃の発砲事件があり、生徒ら3人が負傷しました。大きな銃声が鳴り、逃げ回る生徒たち。現地メディアによりますと、11日夕方、タイ南部ソンクラー県にある中高一貫校にライフル銃を持った男が侵入しました。男は18歳とみられ、校内で銃を複数回、発砲したということです。当時、学校には300人以上の生徒がいたとみられ、校長と女子生徒1人が撃たれて負傷。また、別の生徒1人が建物から落ちて、けがをしたとい