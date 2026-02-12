高齢者が公民館などに集まり、体操などの介護予防やレクリエーションを楽しむ「通いの場」活動に熱心に取り組んでいるとして、大分県は、日田市内の41個人と13団体に表彰状を贈った。市内では活動が盛んで、開設場所は108カ所に上っており、本年度は過去最多の個人・団体が表彰を受けた。通いの場は、高齢者が身近な場所に集まって体を動かしたり茶話会を開いたりすることで、心身が衰える「フレイル」を防ぐ取り組み。県が勧