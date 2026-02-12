大分県選挙管理委員会は11日、衆院選の大分1〜3区で当選した、いずれも自民党の衛藤博昭氏（1区）、広瀬建氏（2区）、岩屋毅氏（3区）に県庁で当選証書を手渡した。衛藤氏は前回衆院選の雪辱を果たして初当選。「紙の物理的な重さ以上に、ずしりと重みを感じた。公約で掲げた政策の実現を目指し、将来に希望を持てる大分、日本をつくりたい」と述べた。前回の初当選時は無所属だった広瀬氏。後援会組織と党組織がタッグを組