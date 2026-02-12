長崎県大村市は10日、過去最大規模となる662億9千万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。新庁舎の建設開始や校舎の長寿命化工事などが増額要因。園田裕史市長は「住みよさ、子育てしやすさに重点を置いた」とする。18日開会予定の市議会定例会に提案する。主な事業は、新庁舎建設工事に66億4642万円▽市街地渋滞解消を図る鬼橋坂口線周辺整備に5億6620万円▽小中学校給食の無償化6億4090万円▽小中学校体育館・武道場の