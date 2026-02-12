長崎県立北松農高（平戸市）から角界入りする食品流通科3年中里昌暉さん（18）、甲子園球場である東西交流試合のメンバーに選ばれた同2年大石詠太さん（17）が9日、市役所を訪れ、松尾有嗣市長に活躍を誓った。中里さんは184センチ、144キロ。初場所の新弟子検査で横綱豊昇龍が所属する立浪部屋に入門が決まった。「照豊」のしこ名をもらい、新弟子らによる前相撲では一気の寄りで白星を挙げた。同校出身の力士は初とあって、