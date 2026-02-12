佐賀県白石町を拠点に強化合宿を行っている東京女子体育大体操競技部が11日、県内で体操競技や新体操に取り組む児童、生徒向けのレッスンを開いた。県が進めるアスリートの発掘や育成を強化する「SAGAスポーツピラミッド（SSP）構想」の一環。小学生から高校生までの約20人が同大コーチ陣の指導を受けた。県はスポーツ団体の合宿を誘致して地域のスポーツ振興につなげようと、対象団体に「県スポーツ合宿補助金」を支給してい