佐賀県伊万里市黒川町に建設が予定される産業廃棄物などの最終処分場について、計画に関係する地元住民の意見を集め、事業者と結ぶ環境保全協定の内容に関して話し合う「環境対策協議会」の発足式が10日夜、同市黒川町の黒川コミュニティセンターであった。処分場を巡っては、予定地のある黒塩地区住民からの合意を持って県が建設を許可した経緯があり、同地区に隣接する地域の住民を中心に、計画や手続きに反対する声が多く上