佐賀県鳥栖市飯田町の市道に止まった軽乗用車内で、福岡県大刀洗町の会社員入口和俊さん＝当時（24）＝が他殺体で発見された事件は未解決のまま9日で22年となった。県警は事件解決に結びつく有力な手がかりを求め、情報提供を呼びかけている。入口さんは2004年2月8日夜、一緒に遊んだ知人に仮眠を取って帰る旨を告げて別れた。翌朝、行方を捜す家族が九州自動車道東側の市道で側溝に脱輪した入口さんの車を発見。入口さんは鈍