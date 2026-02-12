社会人アメリカンフットボールの「ハカタネクスト福岡SUNS」は12日、新オーナーに採用支援の企業を運営する須山俊介氏（40）が就任すると発表した。これまでチームを運営してきた吉野至代表兼ヘッドコーチ（37）は、ゼネラルマネジャー（GM）に就任してチーム編成などを担う。