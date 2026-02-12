ベルギー王室御用達の高級チョコレートブランド「ピエールマルコリーニ」と佐賀ノリの異色のコラボが実現した。昨夏には創業者のピエール・マルコリーニ氏が佐賀を訪れ、塩味と香りを絶賛。ノリを提供する加工販売メーカー「三福海苔（のり）」（佐賀市）専務の川原崚さんは「チョコを通じて、佐賀ノリの魅力に気づいてもらえたらうれしい」と話している。