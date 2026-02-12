WBCに出場するソフトバンク勢の壮行会がメイン球場で行われた。近藤、周東、牧原大、松本裕の日本代表4選手に加え、ニカラグア代表のダウンズ、メキシコ代表のアルメンタが参加。近藤が「前回同様、世界一となり帰ってこられるように、応援よろしくお願いします」とファンにあいさつ。周東も「世界一になって、みなさんと笑顔で会えるように頑張りたい」と活躍を誓った。日本代表は14日から宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮