予備投手として登録された杉山（ソフトバンク）は、不測の事態に備える考えを明かした。11日は今キャンプ初めて2日連続でブルペン入りするなど調整は順調。今後はWBCの大会公式球でも練習する予定で「投げられる時は投げられるように」と話した。WBC日本代表の投手陣は、平良（西武）が左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退。11日には石井（阪神）がチームの紅白戦で負傷して緊急降板するなどアクシデントが続いている。