新外国人の徐若熙がライブBPに初登板し、打者8人に4安打を許した。打者との対戦はソフトバンク加入後は初で「制球が一つの課題」と淡々と振り返ったように、WBC日本代表の牧原大と近藤に連打を浴び、正木には左中間を破る二塁打、井上にも中前打を許した。WBC台湾代表の右腕について、小久保監督は「取り組みを変えているところ。（現時点で）評価はしない」と語った。