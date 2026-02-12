箱根町では水道管が凍結・破損した影響で断水が続いていましたが、水の供給は再開しました。ただ一部の地区では、11日午後9時から12日朝にかけて“再び”断水、つまり供給を止めるということです。■12日以降、太平洋側を中心に水不足か断水は、水道管が破裂したことによる漏水が原因でしたが、もともとこの周辺は先月の1か月間に平年のわずか2％しか雨が降らず、水を供給する施設である配水池の水量が低下していました。そのため