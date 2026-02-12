◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボードハーフパイプでは日本の男女全員が予選突破を決めました。先に行われた女子では、清水さら選手が2本目でフロントサイド900やバックサイド900を決め、87.50で日本勢トップ2位通過。4位の工藤璃星選手も84.75をマークし、“16歳コンビ”が上位で予選突破を決めました。また前回大会銅メダルの冨田せな選手は77.50で9位、