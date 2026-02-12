ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は11日、大統領選とロシアとの和平合意案の是非を問う国民投票について「安全が確保された上で実施すべきだ」と記者団に述べ、早期実施の観測を否定した。侵攻開始から4年となる24日に日程の発表を検討していると一部で報じられていた。ゼレンスキー氏は「24日は特別な日だ。4年間の戦争で命をささげた人々