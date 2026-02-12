【ワシントン共同】バンス米副大統領は11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪に参加した米国代表選手らがトランプ政権の強硬な移民対策などへの意見を表明していることについて「政治的な領域に足を踏み入れるなら、反発は覚悟するべきだ」と忠告した。訪問先のアゼルバイジャンで記者団に述べた。