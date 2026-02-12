ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）予選が１１日（日本時間１２日）に行われ、手負いの２０２２年北京五輪金メダリスト・平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が、８５・５０点の７位で１３日（同１４日）の決勝へと駒を進めた。平野は１月１７日のＷ杯第５戦（スイス・ラークス）決勝で１回目の途中に転倒し負傷。骨盤の右腸骨など複数箇所の骨折とヒザなどの打撲を負った。１０日の公式練習後