最近、せっせと段ボールに古い本など大量の資料を詰めてしかるべき場所に送っている。電子化してもらうためだ。いわゆる書籍や資料の「自炊」。この言葉が流行してから10年以上がたつ。なぜ今になって「自炊」なのか。僕はこれまで本の電子化に興味を持ってこなかった。圧倒的に紙の本の方が読みやすいと思っていたからだ。もちろんKindleなど電子書籍も使うが、急いで読みたい本は紙でも買っていた。目が疲れにくく、速読もし