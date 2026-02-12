NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.63（+0.67+1.05%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反発。トランプ米大統領が中東に２隻目の空母を移動させることを検討していると述べたことが買い手掛かり。先週末に米国とイランは協議を実施し、今週も再び対話すると報道されているが、日程はまだ定まっておらず、米国はイランに対する軍事的な圧力を強める傾向にある。米ウォール・ストリー