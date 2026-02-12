進む「AI失業」と農家の窮地米国の雇用悪化への懸念が高まっている。【写真】「トランプ風」に大胆改装！ホワイトハウスの浴室をビフォアフで比較米調査企業チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスは2月5日、米企業や政府機関が計画する1月の人員削減数が前年比2.1倍の10万8435人だったと発表した。1月単月としては2009年1月以来17年ぶりの高水準だった。業種別では情報技術が2万2291人削減した。1万6000人の従業員を